Le PSG conserve son avance en tête du classement

Ce mercredi soir, le PSG a offert une nouvelle prestation décevante pour son dernier match de l’année 2021. Opposé au FC Lorient – 19e de L1 – le club de la capitale a arraché le match nul (1-1) dans les derniers instants grâce à une tête de Mauro Icardi (91e) au Stade du Moustoir. Malgré ce résultat nul, les Rouge & Bleu conservent leur avance de 13 points en tête du championnat (14 victoires, 4 nuls et 1 défaite). En effet, son dauphin a une nouvelle fois changé. Place occupée par l’OM avant cette 19e journée, les Marseillais ont concédé un match nul sur leur pelouse face au Stade de Reims (1-1) et occupent la dernière marche du podium. Un résultat qui a profité à l’OGC Nice. Opposés au RC Lens, dans l’un des chocs de cette journée, les Aiglons ont renversé le score après le but d’Arnaud Kalimuendo (2-1). L’équipe de Christophe Galtier termine cette phase aller à la deuxième place.

De son côté, l’AS Monaco continue sa belle remontée au classement. Les Monégasques se sont imposés face au Stade Rennais (2-1) et reviennent à quatre unités de la 3e place. Autre équipe en forme, le LOSC. Dans un match spectaculaire, les Lillois sont venus à bout des Girondins de Bordeaux (3-2). Les champions de France remontent à la 8e place, à cinq points de l’OM (qui compte un match en moins). Enfin, l’OL continue de décevoir avec un score de parité face au FC Metz (1-1). Treizièmes du classement, les Gones n’ont gagné aucun match toutes compétitions confondues lors du mois de décembre. À noter que le match entre le Clermont Foot et le RC Strasbourg a été reporté à une date ultérieure en raison des conditions climatiques (brouillard).

Avec 39 buts, le PSG est toujours la meilleure attaque de Ligue 1, devant le RC Strasbourg (34) et Stade Rennais (34). Malgré 17 buts encaissés, les Rouge & Bleu possèdent la deuxième meilleure défense du championnat à égalité l’OGC Nice et derrière l’OM (15). Le PSG affrontera l’OL lors du prochain match de Ligue 1, le dimanche 9 janvier (20h45 sur Prime Video).

Résultats 19e journée de Ligue 1

Bordeaux / Lille (2-3)

FC Lorient / PSG (1-1)

OL / FC Metz (1-1)

OM / Reims (1-1)

AS Monaco / Rennes (2-1)

Montpellier / Angers SCO (4-1)

OGC Nice / Lens (2-1)

ASSE / FC Nantes (0-1)

Troyes / Brest (1-1)

Clermont / Strasbourg (reporté)

Classement Ligue 1