Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 décembre 2021. Le match nul arraché face au FC Lorient (1-1), le chantier dans le jeu des Rouge & Bleu, le carton rouge de Sergio Ramos et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le match nul inespéré du PSG face au 19e de Ligue 1 (1-1). En difficulté dans le jeu, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un but dans les dernières minutes de Mauro Icardi. Et à l’approche des fêtes, on peut remarquer que « rien ne change ou presque au PSG. Pas de jeu collectif, pas d’envie, pas d’inspiration. » Même si le club de la capitale continue son cavalier seul en tête du championnat, « il a davantage instillé le doute dans l’esprit de supporters déjà circonspects que fait naître des vagues d’optimiste pour la seconde moitié de saison. » Face à une équipe qui avait enchaîné huit défaites d’affilée, le PSG a une nouvelle fois montré un manque d’inspiration sans Kylian Mbappé (suspendu). Mais l’absence de son meilleur joueur (impliqué dans 50% des buts parisiens) « ne suffit pas à comprendre, comment ce PSG-là peut évoluer dans un tel brouillard. » Désormais, les Parisiens auront une dizaine de jours de vacances avant de reprendre la compétition le 3 janvier face à Vannes en Coupe de France.

Le quotidien francilien revient également sur Sergio Ramos. Entré en seconde période, l’Espagnol est seulement resté 40 minutes sur le terrain en raison d’un carton rouge reçu (deux cartons jaunes à la 81e et 87e). Pourtant, le défenseur central avait l’opportunité d’enchaîner deux matches d’affilée, une première pour lui cette saison. Comme à son habitude, le joueur de 35 ans « a donné de la voix, il a cherché à encourager ses partenaires amorphes dans le froid sec du Morbihan. Mais son apport n’a pas toujours sauté aux yeux. » S’il a réussi à stabiliser un peu plus la défense parisienne en seconde période, Sergio Ramos a récolté deux avertissements en l’espace de six minutes « pour une grosse semelle et une obstruction sur Moffi à trente mètres de ses cages. » Il sera ainsi suspendu face à Vannes en Coupe de France.

Les notes du PSG (Le Parisien) : Navas 7 – Hakimi 4.5, Marquinhos 6, Kimpembe 5, Mendes 3.5 (Ramos 2) – Herrera 3, Gueye 3.5, Wijnaldum 3.5 – Messi 5, Icardi 4, Di Maria 3

De son côté, L’Equipe évoque le chantier énorme des joueurs du PSG dans le jeu. Car si les Parisiens sont largement en tête du championnat et « en route vers un dixième sacre programmé au début du printemps », c’est leur horizon européen qui reste assez flou. « Ce n’est pas en jouant comme il l’a fait lors des dernières journées de Championnat que le PSG fera trembler le Real Madrid (15 février / 9 mars) » en Ligue des champions. Même en l’absence de Kylian Mbappé, le PSG se doit de trouver d’autres solutions dans le jeu. Les seules fois où Pochettino a réussi à trouver de la profondeur en l’absence de son meilleur joueur, c’est lors d’un passage à une défense à trois. Ce fut également le cas ce mercredi. C’est en faisant évoluer sa formation en 3-5-2 en phases offensives que le club de la capitale « a retrouvé de la profondeur, de la variété dans son jeu et que les ballons ont enfin circulé dans la surface de réparation. » Positionné plus haut, Achraf Hakimi a délivré des bons centres, dont celui sur le but égalisateur de Mauro Icardi. De son côté, Leo Messi paraît bien plus à l’aise. La Pulga a touché une nouvelle fois les poteaux en Ligue 1 – son sixième cette saison – et a créé plusieurs occasions. Et avec les retours de Kylian Mbappé et Neymar Jr, « l’animation offensive parisienne pourrait enfin dessiner de vraies complémentarités sans avoir à choisir si elle doit privilégier l’une ou l’autre de ses étoiles. » Mais pour cela, il faudra également avoir des lignes moins étirées et une circulation de balle largement plus rapide.

Le quotidien sportif évoque également le cas de Sergio Ramos. Entré en seconde période, l’Espagnol enchaînait un deuxième match pour la première de la saison. Mais, le champion du Monde 2010 a été exclu en fin de rencontre pour deux cartons successifs. « Ce nouveau contretemps intervient après une première partie de saison polluée par les blessures aux mollets et à un genou et à des rechutes récurrentes. » Face à Lorient, son entrée en jeu a permis aux Parisiens d’évoluer dans une défense à trois et pendant 40 minutes, l’international espagnol « a été plutôt convaincant » et « a dynamisé les remontées de balle de son équipe en portant le ballon plus haut et plus vite que ses coéquipiers défenseurs. » Mais avec le manque de garantie sur son physique, le très peu de matches disputés lors de cette première partie de saison et son salaire, « son recrutement pourrait continuer à faire polémique », conclut L’Equipe.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 7 – Hakimi 7, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Mendes 3 – Herrera 3, Gueye 4, Wijnaldum 5 – Messi 7, Icardi 6, Di Maria 4. Pochettino 5

Enfin, Le Télégramme met en avant le bon match nul obtenu par le FC Lorient face au PSG. Les Merlus pensaient rééditer leur exploit de la saison passée avec une victoire face aux Rouge & Bleu (3-2). Le coach Christophe Pélissier avait demandé à ses joueurs de bien défendre dans un premier temps, « ce qu’ils ont réussi à faire plutôt bien en première mi-temps » en se créant même plusieurs occasions en contre-attaque par Moffi, Laurienté et surtout Ouattara. Mais avec un bloc qui reculait de plus en plus en seconde période, le FC Lorient « finissait par rompre sur une tête d’Icardi, transparent pendant tout le match mais laissé dangereusement seul dans la surface par des défenseurs locaux à bout de force. »