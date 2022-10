Le PSG est l’un des meilleurs voire le meilleur club formateur de France. Même si c’est difficile de se faire sa place dans l’équipe première des Rouge & Bleu pour un titi, certains jeunes talents parisiens arrivent à se faire une place. D’autres préfèrent quitter leur club formateur afin de trouver du temps de jeu. Ce lundi, l’Observatoire du Football CIES a publié sa lettre hebdomadaire. Celle de ce 24 octobre est consacrée aux clubs ayant formé le plus de footballeurs actifs dans les 31 ligues européennes. Et le PSG figure dans le Top 5 dans les cinq grands championnats.

56 joueurs formés au PSG joue dans les 31 ligues européennes

L’Ajax Amsterdam domine le classement dans les 31 championnats européens, avec 85 joueurs formés au club, dont 8 dans ses rangs cette saison. Les Néerlandais devancent le Benfica (73 joueurs, dont 7 dans ses rangs) et le Dynamo Kiev (72 joueurs, dont 17 dans ses rangs). Dans cette liste, le PSG se classe onzième avec 56 joueurs mais seulement trois qui évoluent encore à Paris. Les Rouge & Bleu devancent l’OL en France (50 – 12).

Quatrième quand on se penche uniquement sur les 5 plus grands championnats

Quand on se penche uniquement sur les cinq grands championnats européens (Ligue 1, Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga), le PSG se classe quatrième avec 36 joueurs formés au club actifs (dont trois au sein du club). Le classement est dominé par le Real Madrid et ses 43 joueurs formés au sein de la Casa Blanca, dont 5 évoluent dans le groupe actuel. Le Real devance le FC Barcelone (38, dont 8 encore au club), Lyon (34, 12) et donc le PSG. Manchester United complète le top 5 (28 dont 10 encore au club).

Classement des clubs en fonction des joueurs formés qui jouent dans les cinq grands championnats européens (CIES)