Le point médical du PSG avant la réception du Maccabi Haïfa

Ce mardi soir, le PSG accueille le Maccabi Haïfa dans son antre du Parc des Princes en marge de la journée cinq de la Ligue des Champions (21h00, Canal + Foot, RMC Sport 1). Un avant- dernier de phase de poule décisif. Et avant celui-ci, le club parisien a partagé son point médical quasi hebdomadaire.

Les dernières semaines ont été rudes pour l’arrière-garde parisienne. En effet, Christophe Galtier a dû faire sans Presnel Kimpembe, puis s’en est suivi Nuno Mendes et enfin Danilo Pereira. Des absences qui ont obligé le technicien à revoir sa copie tactique, même si lui se défend d’avoir été contraint par ces différents forfaits. Face au Maccabi Haïfa cependant, Presnel Kimpembe fera son grand retour, et est même pressenti pour débuter cette partie aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Une défense qui devrait, là encore, s’articuler à quatre, le 4-3-3 étant annoncé par diverses sources. À noter qu’en cas de victoire rouge et bleu, le PSG pourrait officiellement valider sa place en huitièmes de finale.

Danilo Pereira sur le retour

D’ailleurs, à un peu plus de 24 heures de ce coup d’envoi, le club de la capitale a partagé son point médical. Un point médical qui concerne un seul élément, Danilo Pereira. Ainsi, selon le communiqué du PSG, touché aux ischios-jambiers, Danilo Pereira reprendra le chemin de l’entraînement dimanche prochain avec ses coéquipiers. Une très bonne nouvelle en vue des échéances qui attendent les Rouge et Bleu avant la Coupe du Monde. De quoi rassurer grandement Fernando Santos, le sélectionneur portugais, à n’en pas douter.