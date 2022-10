Zaïre-Emery évoque son intégration dans le groupe pro du PSG

Warren Zaïre-Emery est l’un des titis les plus prometteurs de sa génération (16 ans). Après avoir signé son premier contrat professionnel le 15 juillet dernier, le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG en entrant en jeu contre Clermont le 7 août dernier (16 ans, 4 mois et 29 jours).

Warren Zaïre-Emery s’entraîne tous les jours avec l’équipe première du PSG. Le jeune milieu de terrain figure également souvent dans les groupes convoqués pour les matches de l’équipe première et a déjà fait deux apparitions (Clermont et Toulouse, 9 minutes de jeu). Pour la pastille Madein Paris de PSG TV, qui suit l’équipe U19 des Rouge & Bleu, il est revenu sur sa fierté de signer professionnel. « La signature de mon premier contrat professionnel, une satisfaction parce que ça fait presque 10 ans que je suis au club. Je suis passé par l’association, la pré-formation, le centre et maintenant je me retrouve dans le groupe pro. On ne peut peut-être content. Maintenant, il faut continuer à travailler parce que le plus dur reste à venir. »

Zaïre-Emery et ses frissons pour sa première avec le PSG

Le titi du PSG qui a aussi évoqué son intégration dans l’effectif professionnel. « C’est stressant un petit peu au début mais après on commence à s’y faire. J’ai l’habitude de jouer et je connais mes capacités. Donc ça va, je ne stresse pas trop sur le terrain. Ma première en Ligue 1 ? Ça doit être à la 60e. Le coach me dit d’aller m’échauffer. Je m’échauffe sérieusement et d’un coup il m’appelle. J’étais content, j’avais des frissons et je voulais faire du mieux possible. J’ai touché trois-quatre ballons. J’ai tout donné et j’ai essayé de faire de mon mieux. »