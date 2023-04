Agacé par la mairie de Paris qui refuse de céder le Parc des Princes, le PSG va officiellement candidater pour le rachat du Stade de France. Le dossier officiel sera déposé demain, jeudi 27 avril.

Les dirigeants ont tranché. Selon RMC Sport, le PSG est bel et bien candidat pour répondre à l’appel d’offres concernant la vente du Stade de France à l’été 2025. Jusqu’à présent, la rumeur sonnait comme une menace brandie par Qatar Sports Investments, visant à faire pression sur Anne Hidalgo. Elle s’est indubitablement transformée en véritable alternative aujourd’hui.

Pour comprendre une situation qui vire au chaos, revenons à la genèse du conflit : le Parc des Princes appartient à la Ville de Paris, qui le loue au PSG contre environ 2 millions d’euros par an. En vue d’augmenter leurs recettes et rester compétitifs, les dirigeants qataris souhaitent agrandir leur enceinte. Mais ils n’engageront des travaux (estimés à 500 millions d’euros) pour augmenter la capacité du stade que s’ils en deviennent propriétaires. Si les discussions étaient déjà mal engagées, elles sont désormais au point mort après les déclarations d’Anne Hidalgo dans les colonnes du Parisien : « Le Parc des Princes n’est plus à vendre. »

Logiquement, le PSG explore d’autres options. Et même si convaincre la mairie et rester au Parc des Princes demeure le plan A, rien ne semble indiquer un retournement de situation. En dépit de ses convictions et d’un placement excentré du lieu historique du club, le PSG irait alors contre son gré et privilégierait un stade plus grand, dont il est propriétaire.

Si la démarche n’est pas sûre d’aboutir – le PSG n’a pas encore chiffré l’estimation de sa candidature – le projet s’annonce sempiternel. Une fois que l’Etat aura recueilli l’ensemble des dossiers, il devra décider quel candidat – parmi lesquels se trouvent l’UEFA et la FIFA, entre autres – est le plus légitime pour la seconde étape. Seconde étape bien plus engageante, qui s’ouvrira au moins de juin prochain. Les candidats donneront alors des éléments chiffrés et le dossier du Stade de France, si la vente se confirme, devra être examiné par le Parlement.

Il n’est encore qu’à son balbutiement mais le projet d’emménager à Saint-Denis commence à s’esquisser. Si la mairie de Paris reste bornée, le PSG relèvera-t-il la gageure de transformer le Stade de France en véritable stade de football ? Des travaux considérables devront être consentis, mais la réflexion est en train de mûrir. Le dépôt du dossier officiel en symbolise la première étape.