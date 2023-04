Depuis plusieurs mois, le dossier du futur stade du PSG fait beaucoup parler. Le PSG voudrait acheter le Parc des Princes mais la mairie de Paris est intransigeante. Les dirigeants parisiens envisagent d’autres solutions, dont le rachat du Stade de France. Mais cette possibilité ne s’annonce pas simple.

Pour passer un nouveau cap dans son investissement au PSG, QSI aimerait devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait que ce soit au Parc des Princes, son enceinte historique. Mais pour cette possibilité, il est tombé sur la dureté de la Mairie de Paris qui ne compte pas se séparer du stade. Dans cette optique, le PSG réfléchit donc à d’autres options, comme racheter le Stade de France ou bien construire un nouveau stade à cinq ou vingt kilomètres du Parc des Princes. Pour ce qui concerne l’antre de Saint-Denis, Le Parisien confirme que le PSG va candidater pour son rachat même si le plan A est toujours le Parc des Princes.

Un coup estimé à plus de 700 millions d’euros ?

« Bercy et le ministère des Sports ont lancé un appel à manifestation d’intérêt avec une double procédure : la vente et la concession. Les dossiers doivent être déposés avant ce jeudi midi et le PSG fera bien parti des candidats. » Le quotidien francilien indique que le choix entre les deux ne devrait pas intervenir avant fin 2023. Le coût d’acquisition est évalué à 300 millions d’euros, ce qui pourrait freiner les éventuels acheteurs. « Concernant le prix du SDF, la somme de 647 millions d’euros figure dans les comptes de l’État en 2021. » Travaux compris, la somme pour racheter le Stade de France s’élèverait à 700 millions d’euros assure le quotidien francilien. « Actuellement, les deux tiers du chiffre d’affaires annuel du SDF proviennent des matchs internationaux. L’enceinte de Saint-Denis a également une programmation de concerts pendant environ 4 mois. » Selon Le Parisien, l’État ne fait pas de la venue de stars internationales une condition de vente. En revanche, l’organisation des matches des équipes nationales de football et de rugby, si elle n’est pas obligatoire, sera un critère d’appréciation très important.

Un calendrier compatible avec les équipes de France de foot et rugby ?

Le quotidien francilien se demande si le calendrier du PSG sera compatible avec ceux des équipes de France de foot, de rugby et la programmation des concerts ? C’est un oui au sein du club. « Nous avons étudié les calendriers du rugby, entre 5 et 6 matchs par an, et ceux des grands concerts, cela peut parfaitement cohabiter. N’oubliez pas qu’à l’origine, l’État a longtemps cherché un club résident pour le Stade de France. » Si sa candidature est retenue, le PSG n’exclut pas de s’allier à des partenaires spécialistes de l’immobilier ou de l’organisation d’événements. « En cas d’offre ferme dans les prochains mois, le PSG devra également affronter une autre bataille : l’Assemblée nationale. Car une cession du stade nécessite de déclasser le Stade de France du domaine public, donc de passer par la loi et un vote des députés. L’hypothèse d’un Stade de France sous pavillon qatari est loin d’être acquise« , conclut le Parisien.