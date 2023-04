Le PSG est tenu en haleine par le futur de Leo Messi pour son marché des transferts de l’été 2023. Selon les derniers échos de la presse, la volonté première de l’Argentin serait de poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain, seul club étant capable de répondre à ses attentes salariales.

Afin de signer un nouveau contrat, le clan de Leo Messi espèrerait une augmentation salariale au Paris Saint-Germain. En effet, selon Le Parisien, le récent de titre de champion du monde de La Pulga et l’offre mirobolante venue d’Arabie Saoudite (400 millions d’euros par an, soit le joueur le mieux payé de la planète), seraient de réelles arguments du père et représentant du joueur, Jorge Messi, afin de revoir le contrat du numéro 30 du PSG à la hausse. Par ailleurs, nos confrères de L’Equipe avancent, malgré les obstacles cités dans les négociations, la volonté première de Leo Messi de rempiler avec le Paris Saint-Germain. Cependant, le FC Barcelone se présenterait comme un véritable plan B dans l’esprit de l’Argentin. En attendant, L’Equipe précise que « ni Messi, ni le PSG ni le Barça ni personne ne sait où il jouera l’an prochain« .

Le FC Barcelone se prépare pour accueillir Leo Messi

Le FC Barcelone, face à ses difficultés financières, doit trouver des solutions afin de renflouer ses caisses et pouvoir entrer dans les clous du fairplay financier. En ce sens, les dirigeants catalans auraient eu l’idée de monter un musée entièrement dédié à Lionel Messi. Un endroit qui serait construit à la place de l’ancienne Masia, à côté du Camp Nou. Selon AS, le Barça serait déjà en pourparlers avec la société de télécom Telefonica, afin de faire de ce musée une « référence mondiale en matière de technologies de pointe« . Le quotidien espagnol, qui dit avoir consulté le plan d’affaires, avance que ce musée pourrait attirer « des milliers de touristes et de fans« .