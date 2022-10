Le PSG, dernière équipe invaincue en Ligue 1 cette saison

La 10e journée de Ligue 1 se clôturait ce soir avec le derby du Nord entre Lille et Lens. Les Lillois réalisent un début de saison compliqué avec une neuvième place (4 victoires, 1 nul et 4 défaites). Ces derniers restaient sur deux défaites lors de leurs quatre derniers matches. Du côté Lensois, c’est tout autre. Ils étaient quatrième de Ligue 1 et auraient pu revenir à deux points du PSG en cas de succès ce soir. Les coéquipiers de Seko Fofana qui avaient d’ailleurs remporté les trois derniers affrontements entre les deux équipe.

Première défaite de la saison pour Lens

Même si Lens semblait plus à l’aise dans le jeu en première mi-temps, ce sont les Lillois qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Jonathan David sur un penalty juste avant la mi-temps (1-0, 44e). Les Lensois auraient pu ouvrir le score, également sur penalty, mais Florian Sotoca a vu sa tentative repoussée par le jeune gardien lillois (20 ans) Lucas Chevallier. La seconde période, durant laquelle le match a été interrompu pendant deux minutes en raison de fumigènes allumés derrière le but lensois et quelques projectiles lancés sur la pelouse, a été dominée par Lille sans pour autant que les joueurs de Paulo Fonseca n’arrivent pas à marquer un deuxième but. Ils s’imposent finalement sur la plus petite des marges et remontent à la septième place, à quatre points du top 5, cinq de son adversaire du soir. De son côté, Lens rate l’occasion de monter sur le podium et revenir à deux points du PSG. Avec cette défaite, la première en 18 matches pour les Lensois, les Rouge & Bleu sont désormais les seuls à être invaincus en Ligue 1.