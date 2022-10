Il y a deux semaines, Kylian Mbappé avait expliqué avoir plus de liberté sur le terrain en Equipe de France qu’au PSG. En club, il joue un rôle de pivot qui ne lui plaît pas. Hier, après le nul contre Reims (0-0), il a posté « Match nul, rdv mardi, #icicestparis #pivotgang. »Un dernier hashtag qui a fait beaucoup parler. L’attaquant (23 ans) a discuté de cette publication avec ses dirigeants.

Kylian Mbappé n’a pas réalisé son meilleur match de la saison hier contre Reims (0-0) lors de la 10e journée de Ligue 1. Malgré une belle occasion, il n’a pas marqué. Il n’a pas été en réussite dans ses duels. Placé dans l’axe, il a eu du mal à jouer son rôle de pivot qu’il n’apprécie guère. Comme le rapporte le Parisien, « son « body language » n’a en effet laissé aucune place au doute. Tantôt désabusé par le manque de fluidité avec ses partenaires, circonspect dans ses échanges avec son coach puis agacé par son impuissance et celle de son équipe. » L’attaquant a reçu des critiques de certains des supporters parisiens sur son comportement. Même si Christophe Galtier a défendu son joueur en conférence de presse, « beaucoup d’entre eux (les supporters, ndlr) ont vu dans le post du joueur un excès d’égoïsme susceptible de plomber l’unité du vestiaire et une attaque frontale à l’endroit de son coach. Ce qui ne semble pas, pour cette dernière hypothèse, être le cas.«

Des promesses non tenues

S’il est remonté contre son positionnement, « c’est qu’il ne correspond pas aux promesses qui lui auraient été faites à l’aune de cette nouvelle saison« , indique le quotidien francilien. En effet, le PSG a cherché à recruter un numéro 9 pour que Kylian Mbappé puisse retrouver le rôle pour lequel il a été « formé et poli, joueur libre évoluant aux côtés d’un attaquant de pointe. Costume dans lequel il exprime toutes ses qualités et se sent le plus à l’aise. » Son message « n’est bien sûr pas passé inaperçu dans les rangs du PSG. Mais il n’a, semble-t-il, pas déclenché de tremblement de terre en interne. » L’ancien monégasque et les dirigeants Rouge & Bleu ont discuté de cette story à l’entraînement ce matin. « L’idée est davantage de « positiver » cette énergie négative pour la mettre au service des retrouvailles avec la Ligue des champions« , conclut Le Parisien.

Aucun recadrage en vue

[MAJ 22h40] Selon l’Equipe, ce dimanche, le PSG n’envisageait pas de recadrer son attaquant après son post sur son compte Instagram. Pour eux, son message exprime un ressenti et n’est ni insultant ni une remise en cause frontale des choix de Christophe Galtier.