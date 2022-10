Le PSG se déplaçait à Reims et pouvait creuser l’écart sur l’OM, son poursuivant, qui s’était incliné plus tôt dans la journée face à l’ACA (1-2). La 1e mi-temps aura été ennuyeuse, entre maladresse technique, déchets dans le jeu et approximations défensives, le club de la capitale passe à côté de sa rencontre, mais le tournant du match arrivera à la 41e minute.

Sanctionné d’un carton jaune pour une faute légère, Sergio Ramos se fait exclure quelques instants plus tard pour une contestation un peu trop véhémente… de quoi créer l’incompréhension et l’énervement chez les Parisiens. Vitinha et Neymar rentreront en deuxième période et le visage du PSG changea (un peu). Le Brésilien va apporter sa fraîcheur physique et technique en plus de sa capacité à accélérer le jeu.

Les Rouge & Bleu vont multiplier les occasions et les situations devant le but… mais ne trouvera pas la faille. La fin de match est tendue et les 21 acteurs sont frustrés par un arbitrage dépassé. Neymar, Hakimi et Mbappé sont par exemple sanctionnés dans les dernières minutes pour des gestes d’humeur.

Score final, 0-0, un match nul (dans tous les sens du terme), le deuxième de la semaine pour le Paris Saint-Germain qui prend tout de même 1 point sur l’OM à huit jours du Classique. Rendez-vous dans 3 jours face à Benfica au Parc des Princes pour la 4e journée de la Ligue des Champions.

Fil du match

0′ Bonjour à tous dans ce live de Stade de Reims / PSG, annoncez votre pronostic dans les commentaires !

0′ C’est parti dans cette rencontre !

2′ Première situation chaude devant les cages rémoises avec un centre de Bernat qui passe devant tout le monde.

3′ Premier corner pour le SDR, ça ne donne rien

5′ À priori pas d’inquiétude concernant la blessure de Léo Messi selon Olivier Tallaron. Le joueur devrait bien être présent face à Benfica

9′ Première frayeur dans la surface parisienne, bien sauvée par Danilo Pereira

12′ La première grosse frappe de Fabian Ruiz !! Bien dégagée en corner

17′ Balogun perd au duel, sans surprise, face à Danilo

20′ Le PSG sont en difficulté dans le jeu face à de modestes rémois

22′ Faute d’Abdelhamid sur Mukiele… pas de carton

23′ La mauvaise défense parisienne sur cette situation aux abords de la surface de réparation… Heureusement que les Rémois n’en profitent pas

25′ Sergio Ramos le roc devant Zeneli dans la surface de réparation et gagne le 6 mètres !

27′ Le PSG n’y arrive pas du tout collectivement

32′ Le face à face manqué de Mbappé devant Diouf !

35′ Gigio Donnarumma qui réalise un arrêt exceptionnel suite à une belle frappe en pivot de Munetsi !

40′ Carton jaune de Munetsi suite à une faute

41′ CARTON ROUGE POUR SERGIO RAMOS POUR… CONTESTATION ! Le joueur sera absent pour le match contre l’OM…

45′ 2 minutes de temps d’additionnel

45+2 Mi-temps. Le match n’est pas beau. Le PSG n’est pas beau à voir. L’arbitre est catastrophique. Voilà un beau résumé de cette première période.

46′ C’est reparti à Reims avec Vitinha qui remplace Verratti

50′ La frappe de Mukiele est complètement ratée…

51′ Nouvelle grosse parade de Donnarumma devant Zeneli, qui ridiculise Fabian Ruiz avec un double passement de jambes, petit pont

55′ Neymar remplace Soler, auteur d’une prestation… médiocre…

59′ La tête de Danilo passe au-dessus suite à un bon centre de Mbappé

68′ Quel manqué de Neymar devant le but rémois !

72′ Le Brésilien lâche un double petit pont ! On aime le voir comme ça !

75′ Que c’est mal joué de la part de Vitinha aux abords de la surface de réparation après un bon mouvement de Neymar…

76′ La talonnade de Neymar vers Vitinha qui frappe… Ça passe au-dessus

79′ Belle passe de Sarabia vers Mbappé qui tente la reprise de volée, beau retour de la défense !

90′ Le PSG concède le deuxième match nul de la saison au terme d’une prestation très moyenne et d’un arbitrage raté. Rendez-vous ce mardi face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions.

Feuille de match de Reims / PSG

10e journée de Ligue 1 – Stade : Auguste Delaune – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Eric Wattelier et Aurélien Berthomieu