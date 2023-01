Le PSG dévoile officiellement son 4e maillot

Le PSG a communiqué officiellement sur son quatrième maillot pour cette saison 2022/2023. Si les images fuitent depuis plusieurs semaines, elles sont désormais officielles. Après être apparus avec les tenues d’entraînement de cette collection hier lors de l’entraînement ouvert au publique à Doha, les joueurs du Paris Saint-Germain vont disputer leur match amical avec leur nouvelle tenue.

C’est sur son site officiel que le Paris Saint-Germain a dévoilé les visuels officiels de sa quatrième tenue ainsi que diverses explications : « Innovant et audacieux, le maillot rend hommage à la ville lumière. Le noir rappelle les soirs des grandes affiches au Parc des Princes. Le maillot est traversé de nombreux faisceaux jaunes, dont l’agencement rend un hommage subtil aux poutres illuminées du plus beau monument de la capitale, la Tour Eiffel, qui trône fièrement sur le logo du club. La tunique affiche un look résolument électrique qui véhicule une sensation de vitesse. Le maillot parisien s’accompagne d’une collection lifestyle complète composée des modèles iconiques Jordan Brand pour femmes, hommes et enfants. Le Paris Saint-Germain dévoile ainsi une nouvelle gamme de produits qui conforte son statut de club le plus cool du monde« .

Image : psg.fr

Le PSG arborera cette tenue pour la première fois ce jeudi 19 janvier (18h sur BeIN Sports) à l’occasion de la rencontre amicale face aux meilleurs joueurs du championnat d’Arabie Saoudite. Le club de la capitale annonce également que le maillot fourth sera porté lors de la prochaine rencontre de Ligue 1 Uber Eats (J20) face au Stade de Reims au Parc des Princes le dimanche 29 janvier (20h45 sur Prime Video). La section féminine jouera son match de D1 Arkema ce vendredi (21h sur Canal + Foot) avec cette nouvelle tenue du PSG. Par ailleurs, le maillot est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le site officiel du club, et dès le 23 janvier « avec l’ensemble de la collection dans tous les réseaux NIKE et PSG, online et magasins« .