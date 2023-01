Le PSG, 5e puissance financière en Europe

Selon le rapport annuel du cabinet Deloitte, le PSG a généré un chiffre d’affaires de 654 M€ lors de la saison 2021-2022, ce qui le place parmi les cinq premières puissances financières en Europe. Un classement grandement dominé par les clubs de Premier League.

Comme chaque année, le cabinet Deloitte dévoile son classement de la « Deloitte Money’s League » pour mettre en avant les clubs qui ont réalisé le plus de chiffre d’affaires après une saison écoulée. Et lors de l’exercice 2021-2022, le PSG est très bien positionné avec une 5e place et gagne un rang par rapport au dernier classement. En effet, le club parisien a réalisé un chiffre d’affaire de 654M€. « Avec une hausse de presque 18% par rapport à la saison précédente (556,2M€), le PSG fait mieux que la moyenne du top 20 (13%) et gagne une place par rapport à l’édition 2022 de cette ‘Football Money League’ publiée par le cabinet d’audit », précise RMC Sport sur son site internet.

La Premier League domine le classement

Les Parisiens dépassent quelques clubs historiques comme le Bayern Munich (653,8M€) ou le FC Barcelone (638M€). On rappelle tout de même que le PSG a réalisé un déficit record en 2021-2022 avec des pertes à hauteur de 369M€. Sans surprise, la Premier League occupe une grande partie du top 20 avec 11 clubs présents. Trois clubs anglais sont devant les Rouge & Bleu en terme de chiffre d’affaires : Manchester City (731M€), qui occupe la première place pour la deuxième année d’affilée, Liverpool (701M€), et Manchester United (689M€). La hausse générale des revenus de l’ensemble des clubs s’explique par une meilleure recette billetterie, après des périodes marquées par la pandémie de Covid-19, ou encore des revenus commerciaux (sponsors, merchandising) qui ont aussi augmenté.

Top 10 des clubs avec le meilleur chiffre d’affaires en 2021-2022