Pour son prochain match, le PSG se déplacera dans le Nord pour affronter le Pays de Cassel dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Une rencontre qui va attirer du monde au Stade Bollaert.

Actuellement en Arabie saoudite pour disputer un match amical contre la Riyadh Season Team, le PSG rentrera en France dans la nuit de jeudi à vendredi avant de retrouver le Camp des Loges samedi. Les Rouge & Bleu profiteront de la fin de semaine pour préparer leur 16e de finale de Coupe de France face au club de Régional 1, le Pays de Cassel, programmé le lundi 23 janvier à 20h45 (beIN SPORTS 1).

Déjà 34.000 billets vendus

Et comme le rapporte L’Equipe ce jeudi, le match au Stade Bollaert-Delelis devrait se jouer à guichets fermés (capacité maximale du stade à 38.000 places). En effet, 34.000 places ont déjà été vendues pour ce 16es de finale entre le Pays de Cassel et le PSG. « Entre 2000 à 3800 places, à 40 € maxi, étaient encore en vente ce mercredi soir, selon le déplacement ou non de supporters parisiens. » En cas de déplacement, les supporters des Rouge & Bleu auront 1.000 places sécurisées dans le parcage visiteur. Les billets se sont arrachés assez rapidement grâce à des tarifs oscillant entre 10 et 50 euros. « À lui seul, le match va générer plus de 700 000 euros de chiffre d’affaires brut, somme à laquelle il faudra retrancher des frais d’organisation (sécurité, médical, gestion, VIP, etc) », rapporte L’Equipe. Avec un budget annuel de 150.000€, le Pays de Cassel a déjà engendré une dotation de 102.500 € grâce à sa participation aux 16es de finale de la doyenne des compétitions.