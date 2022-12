Après que tous les regards se soient fixés sur la Coupe du monde, les différentes compétitions du vieux continent reprennent leurs droits. C’est le cas avec la Ligue 1 ce jour.

La trêve liée à la Coupe du monde au Qatar s’est étendue durant plus d’un mois. Une compétition planétaire qui a tenu toutes ses promesses. Désormais, l’exercice 2022-2023 peut se poursuivre. Le PSG affrontera le RC Strasbourg ce mercredi soir (21h00) en marge de la journée 16 de l’élite hexagonale.

Plusieurs chocs au programme

D’ailleurs, la LFP continue d’annoncer la programmation des prochaines journées. La 20e journée se déroulera fin janvier. À cette occasion, le club de la capitale recevra le Stade de Reims dans son antre du Parc des Princes le dimanche 29 janvier, coup d’envoi à partir de 20h45. Une rencontre qui sera diffusée en direct sur Prime Video. Une journée qui sera notamment marquée par le derby breton entre le FC Lorient et le Stade Rennais (vendredi 27, 21h00), mais aussi par un choc très alléchant entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (samedi 28, 21h00) et entre l’OGC Nice et le LOSC (dimanche 29, 13h00).