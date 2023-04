Chef de la stratégie sportive du PSG, Luis Campos se trouve sous le feu des critiques. Et pour cause, depuis qu’il a pris ses fonctions, celui-ci ne possède pas vraiment un bilan qui plaide en sa faveur.

Il ne reste plus que huit journées de Ligue 1 avant que l’exercice 2022-2023 ne ferme définitivement ses portes. Il sera temps alors de faire les bilans. Et en ce qui concerne le PSG, force est de constater que la rétrospective risque de faire très mal : un titre de champion de France, qu’il faut encore valider, et puis… c’est tout ! Non pas que cela soit un crime de ne remporter « que » le championnat, mais les intentions, les errances et les purges ont été bien trop nombreuses. Les échecs en Ligue des Champions et en Coupe de France ternissent un tableau assez désolant. Et forcément, en première ligne se trouvent Christophe Galtier et Luis Campos.

Christophe Galtier out, Luis Campos in

Sauf retournement de situation, comme on aime à le dire dans le jargon, le premier cité devrait être démis de ses fonction une fois la saison achevée. Pour ce qui est du second, la donne serait légèrement différente. En effet, d’après les derniers échos, Luis Campos devrait être maintenu. Non pas que son travail soit validé en interne, loin de là, mais devoir changer de coach et de directeur sportif en même temps parait un chouïa délicat.

Vous pourriez également apprécier : PSG : Vitinha, des promesses au doute

Le PSG n’avait pas hésité à faire ce choix au sortir de la prolongation de Kylian Mbappé le 21 mai dernier. Or, changer d’entraîneur avant le lancement du mercato peut se concevoir. Ce qui est plus difficilement envisageable serait de changer à nouveau de directeur sportif, ou de conseiller sportif (c’est selon) avant une fenêtre des transferts qui s’annonce capitale. Et là, vous nous voyez arriver avec nos gros sabots : Luis Campos n’a pas débuté son aventure en Rouge & Bleu dans les meilleures conditions. On se doute qu’il avait préparé son chantier avant d’être intronisé. Un mercato se travaille cependant bien en amont.

Un mercato estival calamiteux

D’ailleurs, cela se remarque assez facilement lorsqu’on observe ses différentes recrues : Nordi Mukiele, Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike et Vitinha. Les quatre premiers joueurs cités n’étaient plus qu’à un an de la fin de leur contrat respectif. Des cibles bien plus abordables et, donc, un marché d’opportunités en définitive. La où le bât blesse, c’est que les moyens mis en œuvre durant ce mercato estival, soit une somme comprise entre 110 et 130 millions d’euros, a complètement bloqué le PSG pour le mois de janvier et ce, alors que des ajustements étaient clairement nécessaires.

🛑 | Avant le match contre Nice, Christophe Galtier a tenu un discours offensif envers ses joueurs 😡



Il regrettait le manque d’engagement et de personnalité de ces derniers en insistant sur le fait que le niveau global était insuffisant 📉



📲 Le Parisien pic.twitter.com/lXo0XXzzbS — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 9, 2023

Trop de choses clochent dans les différentes démarches de Luis Campos. Son obstination à vouloir faire signer Milan Skriniar depuis juin dernier, sans réussite, même si le Slovaque débarquera libre en fin de saison, sa construction de l’effectif avec un entrejeu embouteillé par des joueurs moyens, une défense trop peu garnie en nombre, tout comme l’attaque. Des dossiers mal négociés : Julian Draxler, Abdou Diallo, Mauro Icardi ou Layvin Kurzawa qui reviendront de leur prêt une fois l’été venu… Autant de dossiers qui laissent quelque peu perplexes. Ce qui laisse perplexe également, c’est sa double casquette. Comment peut-on réellement être l’homme numéro un de deux stratégies sportives de deux clubs différents ? Surtout quand l’un de ces clubs se nomme le Paris Saint-Germain ?

Des choix qui interrogent

Une chose est certaine : Luis Campos est désormais attendu au tournant. De toute façon, on sera très rapidement fixé sur sa propension à remettre le projet du PSG à flot. Comme expliqué précédemment, les retours de prêts seront nombreux ainsi que les ventes à boucler afin de pouvoir jouir d’une marge de manœuvre nécessaire sur le mercato. Mais là encore, les premiers échos en ce sens nous font dresser la pilosité : Victor Osimhen ou Randal Kolo Muani pour renforcer le secteur offensif par exemple. Deux joueurs hors de prix qui n’ont, en outre, aucune espèce de légitimité au sein de la planète football.

Ce sont de très bons joueurs certes, mais aligner 100 millions d’euros pour l’un de ces deux joueurs parait un chouïa disproportionné… Luis Campos a toutefois su prouver sa valeur lors de ses diverses autres missions. Voyons désormais comment il abordera la prochaine étape de son mandat. Et du pain sur la planche, il va en avoir : prolongation ou non de Lionel Messi et Sergio Ramos, construction d’un effectif enfin équilibré, gestion du successeur de Christophe Galtier etc. Qu’on se le dise, si Luis Campos a réellement les épaules assez larges pour ce poste, c’est maintenant à lui de faire feu de tout bois afin de dissiper des doutes qui se font de plus en plus persistants…