Leonardo remonté contre le Real Madrid et sa communication

Depuis plus de 24 heures, le PSG est de nouveau au coeur de l’actualité avec les différentes sorties médiatiques de Mbappé mais aussi celles de Florentino Perez. Face à cette nouvelle situation, le club de la capitale n’a pas tardé à réagir par le biais de son directeur sportif Leonardo. Le dirigeant parisien s’est exprimé sur le site internet de L’Équipe et s’en prend de manière véhémente au Real Madrid et sur sa communication.

« Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d’un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d’ailleurs. Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid (Karim Benzema), puis l’entraîneur du Real Madrid (Carlo Ancelotti) et maintenant le président du Real Madrid parlent de Kylian comme s’il était déjà l’un des leurs. Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c’est un manque de respect qu’on ne peut tolérer. Cela fait deux ans que ça dure Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu’une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure. »