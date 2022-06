Le PSG commence à s’activer sur le marché des transferts. En attendant la nomination du futur entraîneur des Rouge & Bleu, le nouveau conseiller football du club de la capitale – Luis Campos – négocie déjà pour renforcer certains postes. Si pour la défense le nom de Milan Skriniar revient avec insistance, le milieu de terrain sera le chantier principal des Rouge & Bleu. Dans cette optique, le joueur du FC Porto, Vitinha, devrait prochainement rejoindre le PSG, selon de nombreuses sources. Mais un autre joueur est également courtisé par les champions de France.

Le PSG entre dans la course pour Renato Sanches

En effet, Luis Campos étudie également certains profils en Ligue 1 et regarde notamment en direction de son ancien club, le LOSC. Comme le rapporte RMC Sport, qui confirme les informations du 10 Sport, Renato Sanches (sous contrat jusqu’en 2023) est ciblé par le PSG pour apporter une plus-value dans l’entrejeu. Le média sportif indique que le PSG a lancé les manoeuvres pour recruter le Portugais de 24 ans et que des négociations sont en cours entre les champions de France et l’entourage du joueur. « Les discussions progressent, avec à la manœuvre le nouveau conseiller sportif Luis Campos », précise RMC. Si le vainqueur de l’Euro 2016 semblait promis à l’AC Milan, le PSG fait figure de principal concurrent dans ce dossier.

L’AC Milan en avance sur ce dossier mais…

Une information également confirmée par Santi Aouna. Les dirigeants du PSG sont à l’affut dans le dossier Renato Sanches, mais possèdent pour le moment une longueur de retard sur l’AC Milan. En effet, selon Foot Mercato, le club lombard aurait déjà un accord avec le joueur mais devra répondre aux exigences des dirigeants lillois qui demandent 30M€ pour leur international portugais, soit le double de la proposition milanaise (15M€). Et les Rouge & Bleu pourraient justement s’engouffrer dans cette brèche. Dans l’entourage du joueur, l’intérêt du PSG a rebattu les cartes. De plus, le LOSC a besoin de trouver des liquidités avant son passage devant la DNCG à la fin du mois de juin, rapporte FM. Ainsi, « le club de la capitale est évidemment prêt à s’aligner sur les 30 millions demandés par Lille pour Renato Sanches. »

De son côté, La Voix du Nord confirme que le PSG s’est rapproché de l’entourage du joueur. Et le club de la capitale pourra compter sur Luis Campos dans ce dossier. En effet, le Portugais de 57 ans avait fait venir son compatriote à Lille en 2019. De plus, Renato Sanches avait également noué une relation de confiance avec Christophe Galtier, pressenti pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc de touche du PSG. Cette nomination pourrait lui faire changer d’avis sur son futur, alors qu’un accord entre l’entourage du joueur et l’AC Milan serait déjà trouvé.

Il y a quelques jours, un proche de Renato Sanches avait notamment déclaré au média régional : « En plus, Renato aime Paris et le championnat de France. Luis Campos peut le faire changer d’avis. Je suis certain que Renato va s’en aller de Lille, mais je ne suis pas convaincu qu’il sache encore où… » Reste à savoir quel prix demandera le LOSC pour son milieu de terrain. Toujours selon La Voix du Nord, les dirigeants lillois espèrent au moins 20M€ pour leur joueur, sous contrat jusqu’en 2023.

Le PSG prêt à répondre aux exigences économiques du LOSC

[MAJ 19h45] Concernant le prix de Renato Sanches, le PSG serait prêt à répondre aux exigences économiques du LOSC afin de s’attacher les services de l’ancien du Bayern Munich. Même si un accord existe entre le Portugais de bientôt 25 ans (le 18 août prochain) et l’AC Milan, les Rossoneri sont encore loin des demandes lilloises, qui désireraient 30M€ pour céder leur joueur. Et selon AS, « le PSG serait prêt à répondre aux exigences financières de Lille » et l’affaire pourrait être conclue dans les prochains jours, d’après le média espagnol.

Pour L’Equipe, le club de la capitale est bien entré en discussions avec le joueur du LOSC. À un an de la fin de son contrat, le natif de Lisbonne ne sera pas retenu par ses dirigeants. Mais le quotidien sportif rapporte qu’aucun accord existe avec le joueur et qu’il est seulement l’une des pistes étudiées par le PSG et Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain.

Temps de jeu 2021-2022 de Renato Sanches*

Ligue 1 : 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives

: 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (407 minutes)

: 5 matches disputés (407 minutes) Coupe de France : 2 matches disputés (155 minutes)

*Source : Transfermarkt