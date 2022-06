Les jours de Mauricio Pochettino au PSG sont comptés. Le club de la capitale est à la recherche de son successeur pour la saison prochaine et Christophe Galtier fait aujourd’hui clairement partie des prétendants à la succession du coach argentin. Depuis plusieurs semaines, la rumeur d’une arrivée du technicien de 55 ans au PSG gonfle de plus en plus. Pour certains, ce serait même plus qu’une question de jours…

Nice souhaite se séparer de Galtier

Si le PSG devrait reprendre le chemin de l’entraînement le 4 juillet prochain, il ne connaît toujours pas l’identité de son prochain entraîneur. Pourtant tout porte à croire que celui-ci sera Christophe Galtier. Le coach français ferait de Paris sa priorité et les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur lui. Comme nous apprend le journaliste Santi Aouna, l’OGC Nice aurait aussi trouvé un accord avec Lucien Favre et souhaite donc se séparer de leur actuel entraineur. Face à cette situation, les deux clubs voudraient trouver « rapidement » un accord pour le coach français et qu’il puisse donc débarquer dès que possible chez le Rouge & Bleu. De plus, selon les informations de Goal.com, Kylian Mbappé et Christophe Galtier auraient déjà échangé sans que le contenu de la conversation n’ait filtré mais il est clair que ce dernier ne se voit plus à Nice…