« Le PSG doit s’adapter à Messi » clame Gervais Martel

Depuis son arrivée au PSG, Léo Messi est au coeur de nombreux débats. Si ses débuts ne sont certainement pas à la hauteur de sa légende, beaucoup espèrent voir un grand Messi mener les siens à la victoire en 2022. Invité sur le plateau de L’Equipe du Soir, Gervais Martel – ancien président du RC Lens – considère que le jeu parisien doit se mettre au diapason de son numéro 30 argentin.

« Moi je pense que le PSG doit s’adapter à Messi. Mbappé et les autres sont des joueurs qui jouent autour de lui et qui savent donner des ballons intelligents. Et d’ailleurs ont le voit dans le jeu du PSG depuis quelque temps il y a copinage entre Mbappé et Messi. (…) Vous (les chroniqueurs) oubliez une chose c’est que Messi est arrivé le 10 aout. Il avait un manque total de préparation. Aujourd’hui il enchaîne les matches et est en train de monter en puissance et je suis persuadé qu’on va avoir un grand Messi qui je l’espère fera gagner Paris. Ils peuvent gagner la Champions League grâce à lui et donc ça doit s’orchestrer autour de lui qu’on le veuille ou non.«