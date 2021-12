Un intérêt du PSG pour De Ligt ?

Ce mercredi le PSG va disputer son dernier match de l’année en 2021, en se déplaçant sur la pelouse du FC Lorient au Stade Moustoir (21h00 – Canal + Décalé). Les Rouge & Bleu voudront terminer en beauté après une première partie de saison réussie, du moins dans les résultats. Les hommes de Mauricio Pochettino sont leaders du championnat avec 13 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, vont affronter le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir fini deuxième de sa poule derrière Manchester City et se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de France en éliminant l’Entente Feignies-Aulnoye (0-3). Cette période de l’année rime avec trêve… Mais aussi mercato ! Depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain est associé à de nombreuses rumeurs de départs mais aussi d’arrivées. Le journaliste Fabrizio Romano évoque quelques dossiers dans son podcast « Here We Go ».

« L’insider » revient sur les derniers bruits concernant Erling Haaland, et explique que rien ne sera décidé en décembre et il n’y aura pas de mouvement en janvier. Tout reste ouvert pour l’attaquant norvégien mais il n’existerait pas de pré-accord avec le Real Madrid. Les choses pourraient s’accélérer entre le mois de mars et le mois de mai.

Mino Raiola était au centre des propos du journaliste, puisque ce dernier s’est penché sur le cas de Mathis De Ligt. Plus tôt dans la semaine, le célèbre agent a annoncé que son joueur pouvait quitter la Juventus l’été prochain et a cité le PSG parmi les équipes intéressées pour l’accueillir. Fabrizio Romano confirme que le club de la capitale sera intéressé pour un nouveau défenseur central lors du mercato estival 2022 et qu’il « pourrait y aller » sur le dossier de l’international hollandais.

Enfin, comme nous l’avions partagé plus tôt dans la journée, les négociations entre le PSG et Marquinhos évoluent dans le bon sens. Le joueur « veut rester » et le Paris Saint-Germain souhaite faire du Brésilien leur « capitaine pour de nombreuses années ». De quoi ravir tous les fans de « Marqui » et les amoureux du club.