Kylian Mbappé a terminé son année 2021 avec un nouveau doublé en Coupe de France dimanche soir. Avec le PSG, il aura marqué 43 buts sur l’année écoulée. Il est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 30 buts en Ligue des Champions (31). L’attaquant compte aussi 24 en Equipe de France à seulement 23 ans. Dans l‘Equipe du Soir, il était question de savoir laquelle de ces statistiques était la plus impressionnante. Dominique Sévérac a choisi ses buts en C1.

« Chaque record de Mbappé est en soi magnifique. Mais je choisis la Ligue des Champions parce que j’ai fait la conclusion qu’aujourd’hui, c’est la compétition la plus difficile au monde à remporter. Plus qu’une Coupe du Monde, qu’un Euro. Il a 31 buts en Ligue des Champions à 23 ans, c’est colossal, c’est stratosphérique. Sans tirer les penaltys, c’est du jamais vu. Donc ça veut dire que dans l’épreuve, qui est pour moi la plus difficile au monde, il est encore en avance. Donc il est le meilleur.«