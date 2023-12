Le PSG doublé par le FC Barcelone dans le dossier Messinho ?

Lors de ce mercato hivernal, le PSG s’apprête à s’offrir deux jeunes Brésiliens. Il s’intéresserait aussi à Messinho, mais ce dossier s’annonce compliqué.

Le PSG est proche de s’offrir deux jeunes joueurs brésiliens prometteurs avec Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Ces derniers ont pris la direction de Paris hier afin de passer leurs visites médicales et officiellement devenir des joueurs parisiens. Malgré cela, le club de la capitale continue de prospecter sur le continent sud-américain dans le but de s’offrir de nouvelles pépites. C’est par exemple le cas d’Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, dit Messinho. Mais ce dossier s’annonce très compliqué.

Il ne rêve que du FC Barcelone

En effet, comme le rapporte le Mundo Deportivo, André Cury, l’agent du joueur de Palmeiras (16 ans), souhaiterait rencontrer Joan Laporta la semaine prochaine afin de discuter d’un possible accord autour d’un transfert de Messinho. Ce dernier, rêve de jouer pour le Barça et ne voudrait rejoindre que le club catalan, malgré l’intérêt de Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea et du PSG. Le quotidien espagnol indique qu’André Cury travaille actuellement sur son avenir afin de proposer une formule avantageuse au FC Barcelone pour qu’il puisse s’aligner sur les 60 millions de sa clause. Sachant que l’actuel quatrième de la Liga a des difficultés financières, l’agent souhaiterait ainsi forcer Palmeiras à accepter des conditions de paiement pour finaliser le dossier Messinho. Vu qu’il ne pourra rejoindre le FC Barcelone qu’en 2025, lorsqu’il aura 18 ans, cette technique permettrait au Barça de payer une somme moindre au début, pour après étaler le paiement sur les années à venir, ce qui soulagerait les finances du club catalan, conclut Mundo Deportivo.