Le PSG en concurrence avec un club anglais pour Kim Min-jae

Cet été, le PSG va tenter de recruter un défenseur central en plus de Milan Skriniar. Dans cette optique, les dirigeants parisiens pistent Kim Min-jae. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur ce dossier.

Arrivé l’été dernier à Naples, Kim Min-jae est très rapidement devenu l’un des meilleurs défenseurs de Serie A. L’international sud-coréen (26 ans) attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Napoli, ce dernier se sent bien en Italie et veut se concentrer sur sa fin de saison où il se dirige vers le titre en championnat d’Italie et où son club est qualifié en quarts de finale de la Ligue des Champions. Ses agents, eux, travaillent sur un possible transfert cet été. Outre le PSG, Liverpool serait fortement intéressé par l’ancien joueur de Fenerbahce.

Naples voudrait le prolonger

Sachant qu’il sera convoité cet été, Naples aimerait le prolonger et augmenter sa clause libératoire à 90 millions d’euros. Selon les informations de Foot Mercato, dans l’entourage de Kim Min-jae, « la possibilité de rejoindre Liverpool avec un statut de quasi-titulaire indiscutable à la clé est une option à ne pas négliger et celle-ci fait clairement débat. » Le média footbalistique explique qu’aucun contact officiel n’a eu lieu entre Naples et le PSG ou Liverpool. Le club italien ne veut de toute façon parler avec personne avant la fin de la saison.