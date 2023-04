Le PSG toujours intéressé par Rayan Cherki

Lors du mercato hivernal, le PSG souhaitait renforcer son attaque et avait coché le nom de Rayan Cherki. Le milieu offensif de Lyon (19 ans), qui devrait être titulaire avec l’OL ce soir, serait toujours dans le viseur des Rouge & Bleu pour cet été.

Pour renforcer son attaque, le PSG avait fait de Rayan Cherki sa priorité cet hiver. Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu apprécie le profil du Lyonnais (19 ans) et aurait aimé le faire venir lors du mercato hivernal. Mais Lyon, et son président Jean-Michel Aulas, n’ont pas voulu entendre parler d’un départ de leur pépite. Malgré ce refus, l’Equipe assure que le dirigeant portugais n’a pas abandonné l’affaire et ferait toujours de l’international espoirs français une cible prioritaire du mercato estival. « Luis Campos réfléchit désormais à la meilleure approche et au meilleur montage pour convaincre l’Olympique Lyonnais.«

Il avait proposé 20 millions d’euros cet hiver

Le quotidien sportif rappelle que Luis Campos avait fait une offre de 20 millions d’euros, bonus compris, pour convaincre l’OL de lâcher Rayan Cherki. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’était « même impliqué sous forme de dernière chance. » Comme cet hiver, le club de la capitale ne sera pas seul sur ce dossier, plusieurs grands clubs anglais et allemands, qui suivent Cherki depuis un long moment, reviendront à la charge. L’Equipe cite Newcastle, « lancés dans un projet où les jeunes à fort potentiel sont des cibles prioritaires, ont pris de premiers contacts cet hiver, sans aller plus loin dans leur démarche. » La puissance financière des Magpies pourrait s’avérer une complication importante pour les Rouge & Bleu. « Même si Cherki ne se montrait pas intéressé par le nord-est de l’Angleterre, une offre ferait forcément monter les prix. » Luis Campos espère que les prochains choix effectués par le PSG lui permettront d’avoir un peu plus de marge financière. « Pour s’éviter un feuilleton et une nouvelle désillusion.«