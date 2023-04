Le dossier Victor Osimhen se complique pour le PSG

Victor Osimhen est la priorité du PSG pour renforcer son secteur offensif. un dossier qui parait toutefois de plus en plus complexe sur le papier.

Malgré un budget alloué aux transferts assez maigre à première vue, Luis Campos aurait tout de même de grosses ambitions sur le prochain mercato. Pour ce qui est de l’avant-centre, le décideur rouge et bleu viserait notamment deux noms : Victor Osimhen, le canonnier du Napoli, et Randal Kolo Muani, l’attaquant polyvalent de l’Eintracht Francfort. Dans les deux cas, il faudra sortir le chéquier, une somme d’environ 100 millions d’euros étant évoquée.

Chelsea prend les devants pour Victor Osimhen

Mais il n’y a pas que le prix qui pourrait faire échouer le PSG. Dans le dossier Victor Osimhen, par exemple, le London Evening Standard nous explique ce jour que Chelsea aurait pris une sacrée longueur d’avance. Les Blues, qui peinent largement à trouver le chemin des filets cette saison, souhaitent remédier à cette problématique en misant sur l’ancien lillois. Et le prix annoncé un peu plus haut ne devrait, en prime, pas vraiment leur faire peur. Surtout que le club britannique jouirait d’un atout non négligeable puisque le principal intéressé serait un grand fan de Chelsea depuis le passage de Didier Drogba en terre londonienne. Ajoutez à cela le désir du joueur de 24 ans de découvrir la Premier League, et vous comprenez que les choses paraissent un chouïa mal engagées à première vue. Reste à voir si Luis Campos parviendra à convaincre le buteur de rallier le PSG l’été prochain…