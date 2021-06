Echouafni : “Pour l’instant, on est en train de discuter, rien n’est acté”

Olivier Echouafni a mené les féminines du PSG à la première place de la D1 Arkema. Une première dans l’histoire du club. Ce qui lui a valu le titre de meilleur entraîneur du Championnat. La logique voudrait qu’au mérite il poursuive l’aventure, mais rien n’est moins sûr. Gérard Prêcheur est annoncé sur le banc du PSG, Bernard Mendy (entraîneur adjoint) aurait proposé ses services en tant que numéro un. Bref, c’est flou. Mais ce n’est pas la fin d’un cycle, assure Olivier Echouafni.

“Quand vous gagnez un titre, on ne peut pas parler de fin de cycle. Bien au contraire. Quand on a mis en place la construction d’un groupe, il faut être capable de continuer à surfer dessus. Les fondations sont très bonnes”, explique le technicien dans L’Equipe. Olivier Echouafni semble toujours enclin à continuer si le PSG a de l’ambition pour sa section féminine : “Pour l’instant, on est en train de discuter. Rien n’est acté. Si c’est pour perdre toutes ses meilleures joueuses et ne pas avoir les moyens d’aller chercher une Ligue des champions, ce sera compliqué. Les objectifs peuvent être élevés, mais si vous n’avez pas tous ces éléments-là, ça paraît difficile.”