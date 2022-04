Le PSG espère toujours prolonger Xavi Simons

Le PSG a plusieurs sujets chauds avec des joueurs en fin de contrat. Le plus gros se nomme Kylian Mbappé. L’attaquant (23 ans) est en pleine réflexion et n’a pas encore acté son futur. C’est également le cas de Xavi Simons. L’un des meilleurs joueurs du centre de formation arrive en fin de contrat le 30 juin. Il aimerait prolonger l’aventure à Paris mais il veut des garanties sur son temps de jeu la saison prochaine. Cette saison, il a participé à sept matches avec l’équipe première.

Ce lundi, le Parisien évoque le dossier du jeune néerlandais. Convoqué pour le match à Clermont, Xavi Simons avait pris place dans les tribunes, n’étant pas sur la feuille de match. Il n’était pas blessé, c’était un choix de Mauricio Pochettino. Selon le quotidien francilien, « dans son entourage, on a moyennement goûté » ce choix de l’entraîneur argentin. Le Parisien rappelle également que le titi n’a plus joué en équipe première depuis deux mois et sa titularisation surprise contre Rennes. Malgré ça, le PSG n’a pas changé d’avis à son sujet. Il veut le conserver et indique que « Simons est un élément d’avenir et regrette de ne pas avoir pu lui faire signer un contrat plus long au moment de son arrivée en 2019 en provenance de Barcelone. La législation ne lui permettait pas d’aller au-delà de trois ans. » Les Rouge & Bleu veulent y aller étape par étape. Les discussions vont se poursuivre avec le milieu de terrain « qui ne manque pas de sollicitations en dehors de la capitale« , conclut le quotidien francilien en expliquant que Barcelone songerait à le faire revenir.