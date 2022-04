Le PSG s’est imposé brillamment ce week-end sur la pelouse de Clermont dans le cadre de la 31e journée (1-6). Les Rouge & Bleu ont pu se reposer sur sa « MNM » dans une forme exceptionnelle puisque Neymar et Mbappé ont tous les deux inscrits trois buts tandis que Messi a lui aussi réalisé un triplé… mais de passes décisives. Mais pour le journaliste Dave Appadoo, ce résultat ne doit pas cacher le reste de la saison et ce dernier montre aussi son désaccord suite aux récents propos de Thiago Silva.

« Les propos de Thiago Silva ? C’est faux car l’effectif du PSG est resté stable ces dernières années. Cette saison il y a eu un recrutement certes pharaonique mais on n’a pas pu voir avec les blessures de Sergio Ramos… Mais j’hallucine sur les dernières déclarations de Pochettino. La saison du PSG est terminée. Elle est terminée ! Là on ne va pas commencer à analyser les pauvres matches restants… Alors oui il y a le match de Marseille, qui est pour l’orgueil et le prestige. […] La saison du PSG a pris fin le soir de l’élimination à Madrid et c’est ce bilan qu’il faut tirer. Ce n’est pas les quelques matches qui restent où ils peuvent s’éclater. C’est quand même une équipe qui peut facilement battre Lorient et Clermont. »