Kylian Mbappé est stratosphérique depuis plusieurs semaines, il porte le PSG et enchaîne des prestations XXL depuis plusieurs mois. L’attaquant arrive en fin de contrat le 30 juin et assure qu’il n’a pas encore fait son choix pour son avenir. Celui-ci devrait se jouer entre le PSG et le Real Madrid.

Ce lundi, Fabrizio Romano – le spécialiste italien du mercato – a fait un point, via sa chaîne Youtube, sur les dernières avancées dans le dossier de l’attaquant du PSG. Il n’a pas d’accord avec le Real Madrid, il est toujours en réflexion et sa décision finale sera connue dans les prochaines semaines. Les Rouge & Bleu font le maximum pour convaincre leur deuxième buteur de l’histoire de poursuivre l’aventure à Paris. Alors que les dirigeants parisiens n’étaient pas pour il y a quelques mois, ils sont ouverts à une prolongation de courte durée pour leur numéro 7. De son côté, le joueur discute toujours de son avenir avec sa famille.