Si la prolongation de Kylian Mbappe est à ce jour la grande priorité du club de la capitale, la direction espère également convaincre Xavi Simons de prolonger son aventure Rouge et Bleu. À seulement 18 ans, l’ancien de La Masia s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel et a pris part à 7 rencontres sous la houlette de Mauricio Pochettino. Conscient de sa belle progression, le milieu de terrain batave pourrait selon Fabrizio Romano se laisser convaincre par le projet parisien.

De nouveau interrogé sur la possible prolongation de Xavi Simons dans son podcast « Here we go », le journaliste italien a livré de nouvelles informations : « Mino Raiola a reçu des offres de plusieurs clubs comme le Bayer Leverkusen par exemple. Mais rien ne s’est produit car le Paris Saint Germain a commencé à inclure Xavi Simons dans l’équipe première, Pochettino a commencé à lui faire confiance. Ils cherchent un projet où il s’inscrit dans le futur et c’est pourquoi le PSG sont en train d’offrir un contrat à Xavi Simons. Maintenant, ils ont de bonnes chances de prolonger son contrat. Ce n’est pas encore signé mais le « feeling » est positif. »