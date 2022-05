Le PSG est dans la course pour Kalidou Koulibaly

Le mercato approche à grand pas, et les pistes se multiplient autour du PSG. Aujourd’hui, c’est le nom de Kalidou Koulibaly qui résonne sur la capitale. Après huit saisons du côté de Naples, le défenseur de 30 ans, qui sera en fin de contrat en juin 2023, pourrait plier bagage afin de connaître une nouvelle aventure. Et parmi les potentielles destinations pour l’international sénégalais (58 sélections) : le Paris Saint-Germain. En effet, si son nom revient avec insistance depuis plusieurs années déjà du côté des Rouge & Bleu, c’est encore le cas à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival 2022. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, espère tout de même le prolonger, et en ce sens, un rendez-vous avec l’agent du joueur est prévu pour la fin du mois de mai, et un nouveau contrat serait sur la table pour Koulibaly avec un salaire revu à la baisse selon le média napolitain Il Mattino. Car en effet, le salaire annuel du joueur (13M annuel) est considéré comme « astronomique » par ses dirigeants.

Les prétendants ne manquent pas

Si les négociations entre son club et Koulibaly n’aboutissent pas au sujet de cette prolongation, le joueur devrait donc plier bagage dès cet été, afin de ne pas partir libre en juillet 2023. Et les potentielles destinations ne manquent pas. Les clubs cités par nos confrères d’Il Mattino sont Manchester City, le FC Barcelone, et le PSG. Si les Rouge & Bleu souhaitent faire signer un contrat à cette piste de longue date qu’est Kalidou Koulibaly, en plus de la concurrence des deux cadors européens, ils devront débourser la somme de 45 millions d’euros, prix fixé par les dirigeants napolitain toujours selon nos confrères d’Il Mattino.