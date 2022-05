Trapp : « Au PSG, perdre n’était pas une option »

Avant l’arrivée de Keylor Navas en 2019, le PSG a connu de nombreuses déceptions au poste de gardien de but avec Alphonse Areola, Kevin Trapp ou encore Gianluigi Buffon. Les Rouge & Bleu chutaient régulièrement en huitièmes de finale de Ligue des champions avec un point d’orgue la désillusion face au FC Barcelone (1-6). Actuellement dans le club allemand de l’Eintracht Francfort, le portier de 31 ans va disputer une demi-finale retour de Ligue Europa contre West Ham (victoire 2-1 de Francfort à l’aller). Dans des propos rapportés par Le Parisien, Kevin Trapp est revenu sur cette désillusion du 8 mars 2017.

» Tout le monde en a parlé parce que c’était une sorte de situation spéciale pour moi. Mais j’essaie toujours de convaincre tout le monde que ce match en 2017 n’a plus d’importance car je suis dans un club différent. Quand je dis que je me concentre uniquement sur Francfort et sur ce que nous pouvons réaliser, c’est la vérité. Je ne pense plus au PSG ou à quoi que ce soit d’autre. »

Kevin Trapp loue la mentalité du PSG lors de son passage

Kevin Trapp est également revenu plus en détails sur son expérience au PSG et notamment l’état d’esprit du groupe. « À Paris, je suis arrivé dans une équipe énorme qui disait vouloir gagner la Ligue des champions, un club avec des ambitions aussi grandes que les miennes. C’était un grand changement pour moi à bien des égards : la personnalité, l’état d’esprit, le fait de s’entraîner et jouer avec des stars mondiales était également différent. Perdre n’était pas une option là-bas, que ce soit à l’entraînement ou dans les matchs. Il y avait toujours cet état d’esprit de gagner. Quand on sent qu’on arrive dans un club de cette dimension. L’état d’esprit change. Ce sont toutes ces choses que j’ai apprises là-bas et que j’ai emmenées. J’ai essayé d’en tirer le meilleur pour ensuite grandir en tant que personne et en tant que joueur. »