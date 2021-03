L’équipe de France rejoue ce dimanche, au Kazakhstan (15h). Avec ou sans Kylian Mbappé ? On ne sait pas encore si le joueur du PSG sera titulaire. Mais depuis mercredi, et le 1-1 contre l’Ukraine au Stade de France, l’attaquant de 22 ans est la cible de nombreuses critiques. Le journaliste Sébastien Tarrago s’est fait son avocat.

“Depuis des semaines et des mois, je vois que Mbappé agace, énerve. Je participe à plusieurs émissions, je vois des anciens joueurs, des confrères, agacés de manière extrêmement forte. Parfois je suis surpris, et je trouve que c’est trop sévère. Mercredi, il a été agaçant, énervant sur le but concédé. Ce n’est pas bien son attitude. Mais on ne peut pas à chaque fois souligner ses quelques manquements comme si c’était extrêmement grave. J’ai l’impression que si Griezmann fait un mauvais match, c’est la faute des autres parce que ça ne bouge pas autour; si Mbappé fait un mauvais match, c’est de sa faute… Je ne comprends pas ! C’est pareil avec Kanté. Il pourrait être nul qu’on dirait qu’il a été bon, parce qu’il est gentil, formidable, et qu’il court. Je ne comprends pas cette obsession sur certains joueurs”, a commenté le journaliste au micro de RTL. “Ce n’est pas interdit de prendre un peu de hauteur. Quand on juge un match, on doit regarder les performances de façon sérieuse. Pour moi, faire jouer – comme mercredi – Mbappé à gauche dans un 4-4-2, c’est une hérésie ! Cela n’a aucun sens. C’est le poste le plus exigeant défensivement !”