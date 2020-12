Le PSG compte deux superstars dans son effectif avec Kylian Mbappé et Neymar. Les deux joueurs sont encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Rouge & Bleu et les dirigeants parisiens souhaitent prolonger leurs contrats. Hier soir, Nasser al-Khelaïfi – président du PSG – a fait savoir que des discussions avaient commencées avec ses deux joueurs et qu’il était très confiant, Mbappé et Neymar “veulent rester“. Ce jeudi soir, l’Equipe indique sur son site internet que le PSG est optimiste pour les prolongations de ses numéros 10 et 7. “Chacun a mis le pied dans la porte d’une discussion qui semble grande ouverte“, assure le quotidien sportif au moment de parler du Brésilien. Neymar qui a un salaire confortable (3,1 millions bruts par mois) n’est pas sûr de trouver un salaire identique dans un autre club. “Le club intéressé devrait verser une indemnité à neuf chiffres” dès l’été prochain assure l’Equipe. De plus, Nasser al-Khelaïfi aimerait compter sur la présence de Neymar au PSG lorsqu’il jouera la Coupe du Monde au Qatar en 2022 avec le Brésil (21 novembre au 18 décembre). Le PSG compte également prolonger Kylian Mbappé. “Cette prolongation reste un investissement qui comporte moins de risques que pour Neymar.” Malgré la crise liée à la pandémie du Coronavirus, “le PSG a les moyens d’augmenter le contrat de Mbappé et de consolider celui de Neymar“, conclut l’Equipe.