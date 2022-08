Le PSG et Ander Herrera proches de la rupture de contrat

Le PSG continue sa mission dégraissage et semble accélérer les choses en cette fin de mercato. Si pour ce chantier considérable le club de la capitale et les joueurs dont il souhaite se séparer doivent trouver des portes de sortie, une nouvelle solution est à envisager et sera utiliser par les dirigeants Rouge & Bleu. Ces derniers usent désormais de la rupture de contrat afin de ne pas passer par les négociations avec les dirigeants d’autres clubs. Cependant, Luis Campos et ses équipes s’assoient autour d’une table avec les joueurs parisiens qui doivent résilier leur contrat afin de quitter la capitale. C’est en ce sens que le PSG négocie actuellement avec Ander Herrera afin de trouver une solution. Le milieu de terrain Espagnol s’entraîne depuis la reprise avec le « groupe 2 » et semble avoir reçu le message de sa direction. Selon les informations de Marca parues hier, le board parisien aurait posé un ultimatum à son joueur en lui faisant savoir qu’il devra renoncer à une partie des finances qui lui reviennent, s’il souhaite trouver un accord pour la résiliation de son contrat.

Les positions se rapprochent

Aujourd’hui, selon le média transpyrénéens El Correo, les positions du PSG et d’Ander Herrera se rapprochent. Le club et son joueur serait sur le point de trouver un accord afin que le contrat soit cassé, et de permettre à l’ancien de Manchester United s’engager avec l’Athletic Bilbao. Le club basque de son côté serait confiant quant à la signature du numéro 21 parisien, toujours selon la même source. L’occasion pour Herrera de retrouver son ancien club, et pour le PSG de se séparer d’un élément qui n’entrait plus dans ses plans.