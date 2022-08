PSG : Le groupe au complet avant le déplacement à Lille

Ce vendredi, le PSG a ouvert les quinze première minutes de l’entraînement du groupe de Christophe Galtier. L’occasion pour les Rouge & Bleu de préparer le déplacement dans le nord de la France. En effet, pour le compte de le troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain affronte le LOSC (dimanche, 20h45 sur Prime Vidéo) sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy.

Au cours de l’entraînement d’aujourd’hui, nous avons pu constater la présence du groupe dans son entièreté. Christophe Galtier devrait donc pouvoir compter sur tous ses joueurs pour le déplacement à Lille. Le club de la capitale n’a d’ailleurs communiqué aucun point médical. Sur la pelouse du Camp des Loges ce matin, c’est Presnel Kimpembe qui apparaît en premier, accompagné d’El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi. Kylian Mbappé et Neymar sortent des vestiaires ensemble, parmi les derniers. L’entraînement débute avec du mouvement avec le ballon, des étirements, et des toros.

Si son transfert devrait être acté dans les prochaines heures selon les dernières informations parues ce matin, Eric-Junior Dina-Ebimbe était une fois de plus absent du Camp des Loges ce vendredi. Les titis parisiens qui composent le « groupe Elite » étaient eux bien présents : Ismael Gharbi, Warren Zaire Emery et El Chadaille Bitshiabu.