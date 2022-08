Le PSG pose un ultimatum à Ander Herrera

Parmi les joueurs qui composent le « groupe 2 » au PSG, Ander Herrera fait partie de ceux qui pourraient plier bagage. L’option qui se détache pour l’ancien de Manchester United serait de résilier son contrat avec le club de la capitale afin de pouvoir s’engager librement avec le club de son choix. La point de chute qui semble lui être destiné serait l’Athletic Bilbao. En effet, l’Espagnol pourrait signer son retour dans les rangs du club basque. C’est en ce sens que le président de l’écurie pensionnaire de Liga s’est exprimé à ce sujet : « S’il y a un joueur qui peut augmenter le niveau sportif de l’effectif et qui rentre dans nos exigences économiques, nous sommes ouverts à faire ce genre d’opération. Il appartient à un autre club et, par respect pour le joueur et l’autre institution, ce n’est pas à moi de faire des déclarations« , a déclaré Joan Uriarte, dans un entretien accordé au média basque EITB. Afin de s’attacher les services d’Ander Herrera, l’Athletic Bilbao souhaiterait le faire signer libre de tout contrat. Pour cela, le milieu de terrain doit s’entendre avec le Paris Saint-Germain pour résilier son bail le liant au club de la capitale jusqu’en 2024. Une opération qui pourrait coûter cher aux Rouge & Bleu, tant il faudra payer au numéro 21 parisien ses deux dernières années de contrat, soit une somme avoisinant les 12 millions d’euros.

Une résiliation de contrat aux conditions du club

Selon les derniers échos de la presse, un accord devrait être trouvé entre Ander Herrera et le PSG afin de résilier le contrat du joueur. Cependant, les discussions seraient fermes du côté des dirigeants parisiens selon Marca, qui auraient même posé un ultimatum à leur numéro 21. Le direction sportive du Paris Saint-Germain souhaite que le joueur qui occupe le « groupe 2 » accepte ses conditions, ainsi que le milieu de terrain renonce à une partie des finances qui lui reviennent. Si Ander Herrera n’accepte pas cela, il pourrait se retrouver à évoluer avec les équipes en division nationale, toujours selon Marca. Ces derniers affirment également que tous les joueurs n’évoluant pas avec le groupe de Christophe Galtier continueront d’avoir des séances d’entraînement aux heures habituelles, et de vivre au rythme du groupe professionnel, jusqu’à ce que leur contrat soit résilié, ou qu’ils trouvent une porte de sortie.