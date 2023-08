Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG aura une nouvelle fois fait face à un feuilleton Mbappé. Cette fois-ci, le club de la capitale aura tapé du poing sur la table en lançant un ultimatum à son attaquant, avant de voir les esprits s’apaiser avec le début de saison.

Après avoir été écarté du groupe le 21 juillet dernier, Kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers le 13 août au lendemain de la première journée de Ligue 1 Uber Eats (0-0 vs Lorient). L’occasion pour le numéro 7 du PSG de retrouver la compétition une semaine plus tard face au Toulouse FC (1-1), en étant par ailleurs l’unique buteur parisien de la rencontre. Cependant, le flou demeurait jusque-là autour de son avenir. En effet, officiellement en fin de contrat en juin prochain, l’international français serait en balance entre l’idée de quitter le club de la capitale libre, activer son année en option jusqu’en 2025 ou encore signer un nouveau contrat. Selon Sky Sports, les discussions se tiennent actuellement entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Nos confrères affirment que l’option de voir le champion du monde 2018 quitter le club de la capitale libre l’été prochain est à oublier : « Kylian Mbappé en négociations avec le Paris Saint-Germain et ne quittera pas le club gratuitement l’été prochain« . C’est dans ce contexte que la star française a retrouvé le groupe de Luis Enrique, et que le communiqué officiel du Paris Saint-Germain datant du 13 août dernier prend tout son sens : « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin« .

Si une offre de dernière minute du Real Madrid n’est pas à écartée, la tendance d’une saison supplémentaire, au moins, au PSG, semble s’affiner pour Kylian Mbappé.