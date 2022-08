Le PSG et la Roma se rapprochent d’un accord pour Wijnaldum

Le PSG a enfin lancé sa saison 2022-2023 avec un succès fleuve glané face au FC Nantes (4-0). Mais malgré ce, le mercato estival ne ferme, bien évidemment, nullement ses portes pour autant. Luis Campos aux commandes, l’un des objectifs primordiaux sera de se délester d’une liste d’indésirables très conséquente. Et parmi ces joueurs possiblement partants, on retrouve un certain Georginio Wijnaldum.

Débarqué au PSG à l’été 2021 en provenance de Liverpool, mais libre de tout contrat, le Batave n’a pas vraiment réalisé la saison escomptée l’an passé. Résultat des courses, l’expérimenté milieu de terrain devrait, selon toutes vraisemblances, plier bagages durant cette fenêtre des transferts.

Des négociations toujours en cours

Annoncé sur le coup depuis une bonne semaine, la Roma aurait fait de Georginio Wijnaldum sa grande priorité pour renforcer son entrejeu. Des pourparlers, dont les contours se concentrent sur un prêt avec option d’achat, ont donc cours entre les trois parties. Le joueur se serait même mis d’accord pour rallier la capitale italienne. Reste donc au PSG et à son homologue à trouver un terrain d’entente.

Et c’est là que le bât blesse pour l’heure. Ce jour, la presse transalpine fait d’ailleurs un petit point sur ce dossier.. Ainsi, selon la Gazzetta dello Sport et Il messaggero, l’optimisme serait toujours de mise dans l’optique de conclure assez rapidement cette transaction. Néanmoins, un « petit ralentissement » aurait retardé l’échéance. En cause, toujours les émoluments du joueur de 31 ans. Mais un accord serait en vue. Le PSG prendrait en charge 35% du salaire de son élément, la Roma payant les 65% restants. En revanche, Il Messaggero confirme que le club de la Louve refuse d’inclure une obligation d’achat. On devrait donc se diriger vers un prêt avec option d’achat classique. Et d’après les derniers échos, celle-ci pourrait s’élever à un peu moins de 6 millions d’euros.