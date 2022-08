Rafinha aurait déjà pu quitter le PSG

Après avoir entériné les venues de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG doit désormais s’atteler à dégraisser son effectif. Christophe Galtier ayant exposé son souhait de posséder un groupe plus restreint, le but sera de vendre un maximum de joueurs placés sur la liste des transferts.

Rafinha toujours parisien mais…

Une liste bien fournie puisqu’ils sont une dizaine à minima à être en partance. Rafinha fait notamment partie de ceux-ci. Prêté à la Real Sociedad au cours des six derniers mois, le Brésilien avait plutôt amené satisfaction en terre ibère. Pourtant, le salaire du joueur formé à la Masia aurait refroidi le club basque de revenir à la charge pour un transfert définitif. Du coup, Rafinha doit, pour l’heure, se dénicher une autre porte de sortie. Une porte de sortie qui aurait bien pu se trouver aux Moyen-Orient, nous informe ce jour Saber Desfarges. En effet, d’après le journaliste Prime Video, le milieu de terrain était à deux doigts d’apposer sa signature sur un contrat avec un club dont le nom n’a pas été précisé. Néanmoins, du fait de certaines raisons personnelles, le joueur aurait finalement décidé de repousser cette avance au dernier moment.