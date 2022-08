Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 1er août 2022. Retour sur la victoire du PSG face au FC Nantes (4-0) au Trophée des Champions, la belle prestation des Rouge & Bleu et la première réussie de Christophe Galtier, Lionel Messi en très grande forme, le duo Neymar-Messi performant et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face au FC Nantes dans la 27e édition du Trophée des Champions (4-0), en titrant « Lancement réussi. » Grâce à un doublé de Neymar Jr, et des réalisations de Leo Messi et Sergio Ramos, les Parisiens ont maîtrisé les Nantais pendant la quasi-totalité du match. Et Christophe Galtier a réussi son premier rendez-vous en mettant en place une équipe emballante et appliquée. Un an après sa triste performance face au L0SC (0-1) dans la même compétition, le club parisien « a récupéré ‘son’ bien au fil d’une soirée emballante et joyeuse » en ajoutant un 11e Trophée des Champions à son palmarès. Impliqué sur trois buts, Neymar Jr a joué un rôle déterminant dans cette belle soirée parisienne. « De la maîtrise, de l’inspiration, une envie de tous les instants, y compris dans ses replis généreux et ses décrochages par alternance avec Lionel Messi ont transformé le bloc nantais en emmental. »

En effet, le duo Messi-Neymar, bien aidé par les déplacements de Vitinha, a fait une grande différence grâce à leur qualité technique et de passes. « L’influence des deux stars a été totale. Plus le chrono défilait et plus ils se cherchaient, se trouvaient et finissaient par transformer Nantes en faire-valoir. » Même s’il faudra encore patienter avant de tirer des conclusions, ce PSG de l’ère Galtier semble bien loin de celui de son prédécesseur, Mauricio Pochettino, et ce malgré un onze quasi équivalent (à l’exception de la titularisation de Vitinha). Mais, « Galtier aime à le répéter, il veut être fidèle à l’ADN du PSG et que ses hommes aient le ballon. » Surtout que les Parisiens ont aussi réussi une belle performance au niveau physique avec un duo Neymar-Messi qui a su donner le tempo et effectuer le contre-pressing afin de récupérer des ballons. Autre fait important à souligner, les champions de France ont continué à attaquer tout au long de la rencontre en se montrant séduisants, le tout sans leur meilleur buteur, Kylian Mbappé.

Le quotidien sportif met en avant le duo Messi-Neymar performant face au FC Nantes. L’Argentin a remporté son deuxième titre en France (Ligue 1 et Trophée des Champions), son 40e depuis le début de sa carrière. Après un premier exercice sous le maillot parisien jugé décevant, le septuple Ballon d’Or « a remis les choses en ordre dès la rentrée » en ouvrant le score dans son style en éliminant avec une facilité déconcertante Alban Lafont. Surtout, La Pulga a montré une grande motivation dans son pressing et ses intentions de jeu. À cela s’ajoute sa complicité sur le terrain avec Neymar Jr. Également performant, le Brésilien a inscrit un coup franc juste avant la pause, une première pour le Brésilien de 30 ans depuis décembre 2019 et après 47 tentatives manquées dans cet exercice. Les deux Sud-Américains ont affiché une belle complicité, sans se marcher sur les pieds. « Cette entente a été symbolisée par le penalty de Neymar. Après une faute sur lui, le Brésilien s’est fait justice lui-même. L’Argentin n’a jamais cherché à tirer et a été le premier à féliciter son acolyte pour son doublé », rapporte L’E.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Ramos 7, Marquinhos 6, Kimpembe 6 – Hakimi 6, Verratti 6, Vitinha 7, Mendes 6 – Messi 8 – Sarabia 6, Neymar 8 / Galtier : 8

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la belle performance du PSG au Trophée des Champions et la première réussie de Christophe Galtier sur le banc des Rouge & Bleu. En effet, le nouveau coach parisien a fait d’une pierre deux coups. Premièrement en ramenant le Trophée des Champions à Paris, après une défaite dans cette compétition face au LOSC la saison passée (0-1). Puis en ayant mis en place une équipe cohérente et performante. « Malgré une semaine de moins de préparation que le FC Nantes, une tournée éprouvante au Japon, sept heures de décalage horaire et quatorze heures de voyage à digérer », le club de la capitale a quasiment maîtrisé le match de bout en bout, mis à part quelques minutes de flottement en milieu de première période. Même s’il est encore trop tôt pour affirmer le retour en forme de Lionel Messi, l’Argentin de 35 ans a très certainement rendu sa meilleure copie depuis son arrivée dans la capitale l’été dernier.

Alors qu’il a fallu attendre le 20 novembre pour le voir marquer un but dans une compétition domestique, déjà face au FC Nantes (3-1) la saison passée, il a seulement fallu 23 minutes ce dimanche soir pour que La Pulga trouve le chemin des filets. Par rapport à ses performances de l’exercice précédent, Lionel Messi « a semblé avoir dix ans de moins sur la pelouse. » Un constat également valable pour son coéquipier, Neymar Jr. Le numéro 10 du PSG a livré une belle performance dans sa débauche d’énergie, sa vista et a inscrit un doublé sur coup franc et penalty. Autre satisfaction, le but de Sergio Ramos. Avec seulement 13 apparitions la saison passée, le défenseur espagnol a participé à la fête en inscrivant un but d’une talonnade. « Une drôle de revanche pour tous les présumés ‘coupables’ du dernier exercice. »

Le quotidien francilien fait un focus sur la performance de Lionel Messi. Le numéro 30 du PSG a livré sa meilleure prestation sous les couleurs parisiennes. De quoi augurer d’une belle saison. Installé au poste de numéro 10 dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier, La Pulga « a montré toutes les choses si souvent absentes de son répertoire la saison passée » : de l’envie, de la vitesse, de l’intensité, du mouvement, toujours cette justesse dans le jeu de passes. L’attaquant du PSG a notamment été élu homme du match après sa performance au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv (Israël). Surtout, on a retrouvé un Lionel Messi dribbleur comme en atteste son but. La saison passée, l’Argentin avait trop souvent buté sur les défenses adverses. À cela s’ajoutent quelques retours défensifs importants. Il aurait notamment pu inscrire un doublé sans une belle parade d’Alban Lafont en fin de match (88e). Véritable star du football, l’ancien Barcelonais a été acclamé par une large partie du public du Bloomfield Stadium à chaque prise de balle. En l’absence de Kylian Mbappé, suspendu pour ce match, Lionel Messi a enfilé le costume de leader d’attaque, bien aidé par Neymar Jr. « Ce nouveau rôle axial dans le 3-4-1-2 instauré par Galtier semble aller comme un gant à un Messi au talent intact mais dont les jambes vont moins vite avec l’âge. » Désormais, reste à savoir si ce nouveau Leo Messi va perdurer au fil des matches avec le PSG.