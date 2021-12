Le PSG et Manchester City en pole position pour Haaland

L’été 2022 pourrait être agité pour le PSG. Alors que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat, il pourrait – s’il ne prolonge pas son contrat avant – quitter les Rouge & Bleu libre de tout contrat. Pour potentiellement le remplacer, un nom revient avec insistance depuis plusieurs mois, Erling Haaland. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, l’international norvégien (21 ans) pourrait quitter le BVB l’été prochain.

Ce mercredi matin, Sky Sports en dit un peu plus sur ce dossier. L’attaquant aurait 90% de chances de quitter le club allemand l’été prochain. Le PSG et Manchester City seraient en pole position pour récupérer Erling Haaland. Mais le Borussia Dortmund va essayer de le conserver un an de plus en lui proposant de doubler son salaire tout en repoussant sa clause libératoire jusqu’en 2023.