Le PSG va affronter Manchester City ce mercredi pour la 5e journée de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu devront absolument l’emporter s’ils veulent récupérer la tête du groupe A, et pour cela, ils devraient compter sur son attaque de feu. Mais pour Habib Beye, la véritable star de cette équipe, s’appelle Kylian Mbappé.

Mbappé ? Est-ce qu’on va réaliser que c’est lui la star du PSG et pas seulement en ce moment ! Je suis désolé, quand est-ce que les gens vont réaliser que le joueur du PSG, la star du Paris Saint-Germain, c’est Mbappé. Ok il y a Messi et Neymar, mais qui est le joueur qui peut tout changer par rapport au profil qu’il a ?! Il vous permet de jouer haut, bloc median, bloc bas, et il est celui qui est capable à tout moment par sa vitesse, sa rupture, sa qualité, comme on a pu le voir avec l’équipe de France, de déjouer n’importe quel système. Je pense que Guardiola a peur parce que Mbappé peut faire reculer son équipe sur 45 ou 50 mètres. »