La section handball du PSG sort d’une saison 2021-2022 tout bonnement ahurissante au sein de la Liqui Moly Starligue. C’est simple, en 30 journées, Elohim Prandi et ses coéquipiers n’ont goûté qu’au succès validant, de fait, 30 victoires de rang. Un bilan inédit à l’échelle de l’élite nationale. De plus, les Rouge et Bleu ont glané la Coupe de France. Néanmoins, malgré ce tableau parfait, un point noir demeure : la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale a été sorti par Kiel aux portes du Final four.

Un groupe plus abordable

L’objectif de l’exercice prochain sera donc de passer ses fameux quarts de finale. D’ailleurs, ce vendredi à Vienne, se tenait le tirage au sort de la phase de poule de l’EHF Champions League version 2022-2023. Et si le PSG avait écopé d’un groupe très relevé l’an passé, la donne a été légèrement différente cette fois-ci. En effet, les Parisiens se trouvent donc dans le groupe A avec trois anciennes connaissances de l’année dernière : le FC Porto, le Dinamo Bucarest et Veszprém. Sinon, pour le reste, cette poule sera constituée de Magdeburg, GOG, le Wisla Plock et de Zagreb. Le but premier sera, bien évidemment, de finir à la première ou à la deuxième position afin d’être directement qualifié pour les quarts de finale.