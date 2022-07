Le PSG vient tout juste de valider sa toute première recrue de son mercato en la personne de Vitinha. Le Portugais de 22 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le club de la capitale. Maintenant que cette arrivée a été bouclée, Luis Campos peut s’atteler à la suite de son marché. Les priorités semblent ainsi être Renato Sanches, Gianluca Scamacca et Milan Skriniar. Des pistes que l’on pourrait désigner de moins « bling-bling », en référence aux propres mots de Nasser Al-Khelaïfi. Pour sa part, Jérôme Rothen, sur les ondes de RMC, a dit tout le bien qu’il pensait de ces potentielles futures recrues rouge et bleu. Une stratégie qu’il valide à 100%.

« J’aime cette philosophie »

« J’aime cette philosophie-là. À travers ces joueurs et ce nouvel entraîneur, tu as un plan qui se met en place. Après oui, il faut que cela prenne. Dans un club comme le PSG la pression est énorme et elle est très élevée dès le mois de septembre. On ne laisse pas le temps d’adaptation. Ce ne sera pas du tout pareil qu’avec leur précédent club. C’est sûr que ce temps d’adaptation est important. Maintenant, on attend de nouvelles choses avec ces joueurs-là et ce nouvel entraîneur. Parce que des joueurs moins « bling-bling », il y en a déjà eu. Il y a eu Herrera, il y a eu Sarabia, il y a eu Danilo. Ça, c’est normal dans un collectif de 22-23 joueurs, tu ne peux pas avoir des stars partout. Mais le problème, c’est que les stars écrasaient les autres joueurs au PSG. Là, je pense que ce sera différent. »