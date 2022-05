Le PSG Handball réalise une saison 2021-2022 qui peut entrer dans l’histoire. Avec 25 victoires en autant de rencontres, les Rouge & Bleu ont validé officiellement leur 8e titre de champion de France d’affilée ce vendredi soir après leur succès face à Montpellier (37-33). Il restera désormais 5 matches en Liqui Moly StarLigue pour poursuivre ce sans faute en championnat. À cela s’ajoutent un quart de finale de l’EHF Champions League face à Kiel (11 et 19 mai) et une demi-finale de Coupe de France contre Toulouse (14 mai). Pour le site officiel du club, l’arrière gauche du PSG Handball, Elohim Prandi, a évoqué ce sans-faute des Parisiens.

« C’est toujours une belle satisfaction, c’est le championnat le plus dur au monde. C’est une belle performance, félicitations à tout le staff et à tous les joueurs. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Le grand chelem, c’est un défi pour nous et on doit respecter chaque équipe du championnat. Je sens qu’on est bien, on a une grosse force mentale. Ils n’allaient pas faire le même départ qu’il y a deux semaines. On a durci notre défense, il y a eu des arrêts de Yann qui a été très bon. »