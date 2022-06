Handball : Le PSG remporte sa sixième Coupe de France

Le PSG Handball a réalisé une saison 2021-2022 parfaite et historique en championnat. Ce samedi soir, les Rouge & Bleu avaient l’occasion d’entériner leur domination à l’échelle nationale. En effet, après les 30 victoires en autant de match de Liqui Moly Starligue, le Paris Saint-Germain disputait la finale de Coupe de France à l’AccorHotels Arena face au HBC Nantes. Trois jours après avoir confirmé son parcours du grand chelem, le club de la capitale s’est imposé 31-36 face à son dauphin en championnat afin de remporter la coupe nationale.

« Une semaine historique pour le Paris Saint-Germain »

Dans la foulée de cette victoire en Coupe de France, Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG s’est exprimé pour les médias du club : « Cette victoire vient conclure une semaine historique pour le Paris Saint-Germain. Trois jours après avoir validé notre parcours parfait en championnat, notre équipe a glané un 21ème trophée sur les 10 dernières saisons, illustrant encore un peu plus l’excellence et la régularité de notre Club au plus haut niveau. Je rends à nouveau hommage à toutes les personnes qui ont contribué à forger ce palmarès : joueurs, staff, collaborateurs, supporters. Nous pouvons aborder l’avenir avec confiance et ambition« .