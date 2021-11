Genty : « Le but est de finir invaincu en championnat »

Le PSG Handball a réalisé un sans-faute depuis le début de la saison en championnat. Les Parisiens ont remporté leurs huit premiers matches et se dirigent vers un neuvième titre en Liqui Moly Starligue et le huitième d’affilée. Yann Genty, le gardien des Rouge & Bleu ne veut pas s’enflammer.

« Non, il y a encore toute la phase retour. On n’est qu’au mois de novembre, tout peut arriver. […]Rien n’est fait. Si lors de la phase aller on gagne tous les matches et que les autres perdent des points, ça va nous arranger c’est sûr. Mais le but est de finir invaincu. On va tout faire pour. Je pense qu’on en est largement capable, lance le portier dans une interview accordée à PSG TV. La saison dernière, on n’était pas passé loin de le faire.«

Yann Genty qui s’est ensuite penché sur son adversaire du soir (19h) en Liqui Moly Starligue, Chartres. « C’est une équipe combative. Ils ont enchaîné deux ou trois victoires d’affilée je crois ce qui leur permette d’avoir le plein de confiance. Il faudra se méfier. Contre ces équipes-là, il faut clairement avoir une bonne défense. Il faut leur mettre la tête sous l’eau d’entrée comme ça on se rend la tâche plus facile pour le reste. »