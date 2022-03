Après une finale de Ligue des champions en 2020 et une demi-finale la saison dernière, le PSG est retombé dans ses travers. Dominateurs pendant trois-quart de la double confrontation face au Real Madrid en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, les Rouge & Bleu ont sombré dans la dernière demi-heure pour finalement s’incliner 1-3 et quitter prématurément la compétition. Depuis, de nombreux observateurs tentent d’expliquer cette nouvelle désillusion européenne du club francilien. Formé au PSG, Tripy Makonda est revenu sur cet échec dans un entretien à So Foot. Extraits choisis.

L’élimination après avoir dominé trois-quart de la double confrontation

« Finalement, c’est la dernière (mi-temps) qui compte, parce que c’est celle qui va sceller le résultat. C’est là que tu vois la différence dans la motivation : le Real était déterminé, et le PSG était davantage dans la gestion du match et n’a pas su gérer son temps faible. Le but de Benzema marque un tournant émotionnellement, comme le coaching de Pochettino. Quand tu compares l’entrée de Gueye avec celle de Camavinga de l’autre côté, tu vois laquelle a été la plus bénéfique. Tu sors un pilier comme Kroos, tu prends des risques avec un jeune dans un gros match à enjeux. Puis Gana Gueye de son côté qui n’est pas au top physiquement, qui a eu cette histoire avec Mbappé (coup involontaire donné par Gueye à l’entraînement du lundi, ndlr) et s’est fait insulter… Tout ce côté humain doit être pris en compte. »

Qu’est-ce qu’il manque au PSG ?

« Quand Nasser dit dans sa première interview que le PSG va gagner la Ligue des champions, il s’est tiré une balle dans le pied parce qu’il rajoute une pression inutile. Il faut d’abord structurer et pérenniser ton équipe, déjà en matière d’entraîneur, staff et joueur. Quelle philosophie ? Quel ADN ? Quelles valeurs tu veux au sein de ton club ? Comment tu veux jouer ? Comment tu composes ton staff ? Pourquoi pas une structure psychologique ? Puis au niveau de la formation, quelle place tu lui offres ? Et ensuite le message que tu envoies aux supporters ? Le PSG peut être marketing et sportif, mais il faut que les valeurs soient les mêmes partout. Les valeurs parisiennes, c’est la créativité, l’excellence… Tu peux avoir des artistes, mais est-ce que tu empiles les artistes ? C’est une question de structuration, d’avoir une ligne directrice. Que chacun ne cherche pas à lutter pour ses propres intérêts, mais que tout le monde tire dans le même sens. »

Faire un grand ménage au PSG ?

« Il faut une équipe cohérente, ramener des personnes qui aiment le club et qui amènent de nouvelles compétences sur la durée, recruter sur la personnalité (…) Changer d’entraîneur, ça pourrait améliorer les choses sur les premiers mois, apporter un vent de fraîcheur, relancer des joueurs. Mais ça peut être aussi de la poudre aux yeux, si tu n’as pas réglé les problèmes que tu as laissés derrière toi. Il faudrait agir avant de réagir. Et à un moment donné, ça va revenir. »